Белорусский лидер Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Почему Батька решил отправиться в российскую столицу? Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Вечислав Гриб нашел в визите главы государства скрытый смысл.

Белорусский лидер Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Почему Батька решил отправиться в российскую столицу? Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Вечислав Гриб нашел в визите главы государства скрытый смысл.Решение Лукашенко ехать на парад Победы в Москву политик связал с внутриполитической ситуацией в республике: в преддверии выборов силовики оказывают давление на альтернативных кандидатов и активистов. Это может поставить крест на потеплении между Белоруссией и Западом, а если еще и с Россией ругаться, то можно и вовсе остаться без поддержки, рассказал Гриб о мотивах Батьки.Также Лукашенко едет в Москву, чтобы получить гарантии поддержки Кремля на выборах президента Белоруссии – 2020, считает экс-глава Верховного Совета. Батька сделает все возможное, чтобы переговорить с российским коллегой с глазу на глаз, приводит мнение политика "Белорусская правда".Схожего мнения придерживается и политолог Сергей Марцелев. Напряженность в отношениях с Россией Лукашенко сейчас невыгодна. С экономикой дела все хуже, впереди выборы, и Москва может помочь белорусским властям преодолеть сложный период, полагает эксперт.К тому же присутствие Лукашенко на параде Победы 24 июня призвано показать, что конфликта в отношениях между двумя странами нет. "Присутствие сыновей беларуского официального лидера призвано придать встрече доверительный и неформальный оттенок в глазах россиян и беларусов", – добавил эксперт.На парад Победы в Москву прибудут Александр Лукашенко (Беларусь),Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Аслан Бжания (Абхазия), Александр Вучич (Сербия), Игорь Додон (Молдавия), Шавкат Мерзиёев (Узбекистан), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия)— Милена Митина (@_marsi)Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Обстановка в республике обостряется: силовики задержали одного из главных соперников – экс-банкира Виктора Бабарико, предъявлены обвинения популярному блогеру Сергею Тихановскому, а от его супруги Светланы потребовали сняться с предвыборной гонки. На днях в республике прошли массовые акции в поддержку независимых кандидатов.