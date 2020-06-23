Российский специалист Александр Касперович, ставший главным тренером сборной Болгарии по биатлону, рискует пропустить второй сбор команды. Его вылет, запланированный на 1 июля, отменен.

Российский специалист Александр Касперович, ставший главным тренером сборной Болгарии по биатлону, рискует пропустить второй сбор команды. Его вылет, запланированный на 1 июля, отменен."Изначально у меня был билет на 15 июня, но тогда рейс был отменен. Сейчас отменили и тот, что должен был быть 1 июля", – приводит слова Касперовича ТАСС.Также он сообщил, что в первых числах июля в эстонском городе Отепя начнется следующий сбор болгарской команды. Российский специалист пока не знает, сможет ли он туда попасть.Вместе с Александром Касперовичем в Болгарию должен был вылететь и его помощник Виталий Норицын, однако и его рейс был отменен.