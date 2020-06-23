Болельщик Бернли Джейк Хеппл взял ответственность на себя за скандальную акцию во время матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу между его клубом и Манчестер Сити. Напомним, что после стартового свистка над стадионом Этихад пролетел самолет с баннером Жизни белых важны.

Болельщик "Бернли" Джейк Хеппл взял ответственность на себя за скандальную акцию во время матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу между его клубом и "Манчестер Сити". Напомним, что после стартового свистка над стадионом "Этихад" пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны".Как сообщает Mirror, Хеппл опубликовал видео с баннером на своей странице в Facebook, заявив, что не собирается ни перед кем извиняться. Он удивлен, что лозунг "Жизни белых важны" теперь приравнивается к расизму.Напомним, что представители "Бернли" осудили акцию. В настоящий момент полиция проводит расследование по этому делу.