В Сети давно обсуждают возможный разрыв отношений между певицей Полиной Гагариной и ее супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара ничего толком не комментировала, лишь один раз мужчина заявил, что они не разводились. Теперь муж артистки расставил все точки над i.

В Сети давно обсуждают возможный разрыв отношений между певицей Полиной Гагариной и ее супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара ничего толком не комментировала, лишь один раз мужчина заявил, что они не разводились. Теперь муж артистки расставил все точки над "i".На своей странице в Instagram Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с текстовым содержанием. Послание подписчикам выглядит лаконично. Муж Гагариной пояснил, что они больше не живут вместе. "Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях", — отметил Исхаков, добавив в конце: "На этом все".Пост фотографа не остался незамеченным. Одна из подписчиц написала, что для нее это самая печальная новость 2020 года. Большая часть пользователей соцсети пожелала счастья Исхакову и Гагариной, но, судя по всему, уже отдельно друг от друга. Сама Полина пока никак не прокомментировала заявление Дмитрия.Гагарина и Исхаков познакомились в 2013 году, когда певице понадобилась фотосессия. Осенью 2014 года они сыграли свадьбу. У пары родилась дочь. К слову, у Гагариной есть сын от прошлого брака.