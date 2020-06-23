Бурятские медики получат помощь из Китая для борьбы с COVID-19. Как передает ГТРК Бурятия, выходящая в эфир на телеканалах Россия 1 и Россия 24, в медицинские учреждения республики привезут средства индивидуальной защиты. В партии - 20 000 одноразовых медицинских масок, 1000 комплектов защитных костюмов, 5000 респираторов.

Бурятские медики получат помощь из Китая для борьбы с COVID-19. Как передает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в медицинские учреждения республики привезут средства индивидуальной защиты. В партии — 20 000 одноразовых медицинских масок, 1000 комплектов защитных костюмов, 5000 респираторов.От имени канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия к жителям Бурятии обратился начальник канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия КНР Фу Юнчунь. Президент Владимир Путин один из первых поддержал председателя Си Цзиньпину в связи с эпидемией коронавируса, отметил чиновник. Китай неоднократно получал из России помощь в виде товаров медицинского назначения. Также в страну приезжали медицинские работники.Как уточнили в пресс-службе правительства РБ, более 120 миллионов рублей медикам Бурятии пожертвовали благотворители. 90 миллионов перечислено Фондом развития Дальнего Востока и Арктики по поручению зампредседателя правительства России, полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева. 20 миллионов поступило в мае от компании "Интер РАО – Электрогенерация". Ранее 5 миллионов направил на поддержку медиков Селенгинский ЦКК, 3 миллиона — ООО "Локотех сервис", 1 миллион — ООО "Барис-Фуд". Также материальную помощь медработникам оказали жители и организации республики.