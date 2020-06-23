В Ленинградской области задержали бывшего муниципального депутата, а ныне предпринимателя - 35-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство.

В Ленинградской области задержали бывшего муниципального депутата, а ныне предпринимателя — 35-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство, сообщает региональное управление СКР.В прошлом народный избранник владеет дачей в поселке Мельниково Приозерского района. Именно тут днем 20 июня он и открыл "охоту на людей": спрятавшись на берегу озера Любимовское, мужчина выстрелил из гладкоствольного карабина в сторону подплывавшей лодки, на борту которой находились муж с женой и их 14-летняя дочь. Тяжелые ранения получила 32-летняя женщина, в настоящее время она находится в реанимации.В понедельник подозреваемого в покушении на убийство задержали, в ближайшее время экс-депутату — а речь, предположительно, идет об Илье Русинове — будет избрана мера пресечения. По некоторым данным, с помощью ружья он пытался отогнать приблизившихся к его участку людей.