По состоянию на вторник в России выявлено почти 600 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на вторник в России выявлено почти 600 тысяч случаев заболевания коронавирусом.По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 7 425 заболевших COVID-19. Из них 2 427 (32,7%) переносят заболевание без клинических проявлений.В Москве за сутки заболевание подтверждено у 1081 человека, 26 — умерли, 2578 — выздоровели.За сутки в России умерли 153 человека. Это в 1,5 раза больше, чем накануне — в понедельник их было 95 человек. Всего в России с начала пандемии от коронавируса скончались 8 359 человек.Количество жертв коронавируса в Москве в третий раз оказалось ниже, чем в Петербурге. Во вторник в Петербурге 35 умерших, в понедельник — 29, а в Москве — 20.