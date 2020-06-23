ЧП на Колымской трассе: на переправе через реку Чекай просел мост. Это случилось накануне, уточняет ГТРК Магадан, выходящая в эфир на телеканалах Россия 1 и Россия 24. Как выяснилось, просели мостовые плиты. Сейчас в районе посёлка Дебин проезд по федеральной трассе Колыма ограничен для всех видов транспорта.

ЧП на Колымской трассе: на переправе через реку Чекай просел мост. Это случилось накануне, уточняет ГТРК "Магадан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Как выяснилось, на речной переправе просели мостовые плиты. Сейчас в районе посёлка Дебин проезд по федеральной трассе "Колыма" ограничен для всех видов транспорта. Разрешено передвижение только в экстренном случае, рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Сергей Красоткин.Дорожники работают над восстановлением полотна, используется три единицы спецтехники. Три трубы для ремонта проезда уже привезли на место, сейчас их монтируют. Планируется, что сегодня вечером проезд будет открыт, сообщил замминистра. Подрядной организации предстоит провести комиссию для определения ущерба и объема работ, необходимых для восстановления моста.