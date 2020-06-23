Насколько опасно, если человек видит перед глазами черные точки и плавающие нити? Отвечая на этот вопрос в эфире телеканала Россия 1, доктор Мясников ответил, что это может быть нормой, но может быть и большой проблемой, поэтому с определенного возраста следует регулярно ходить к окулисту.

Насколько опасно, если человек видит перед глазами "черные точки и плавающие нити"? Отвечая на этот вопрос в эфире телеканала "Россия 1", известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил, что это может быть нормой."Это всегда есть у людей, и многие это видят, не отдавая себе отчета", — сказал он.Однако это может свидетельствовать и об определенных проблемах.Доктор Мясников напоминает, что обращаться к окулисту надо регулярно, особенно если у человека уже солидный возраст."Начиная с определенного возраста, зрение надо обследовать постоянно. Не потому, что у вас появились симптомы, а просто по факту, что пришло время, и надо проверять и внутриглазное давление, и поля зрения, и его остроту", — советует врач.