«Дышать» стало легче и в других сферах жизни

С 23 июня кафе и рестораны открыли летние веранды. «Дышать» стало легче и в некоторых других сферах жизни владимирцев.- Уже так устали сидеть дома! Всё закрыто - фитнес-центры, рестораны, кафе - никуда не сходишь отдохнуть! Летние веранды в кафе могли бы открыть... Когда уже снимут ограничения, хотя бы частично? - спросила читательница газеты Ирина Игнатьева из Владимира, позвонившая в редакцию.На свежем воздухеГубернатор Владимир Сипягин разрешил ресторанам и кафе открыть уличные веранды и террасы при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.Изменения в указ глава региона внёс 18 июня. Из перечня предприятий, работа которых была запрещена на территории области в связи с пандемией, исключили «организации и ИП, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». Правда, с оговоркой. Открывать кафе и рестораны в привычном понимании, как и прежде, нельзя, зато можно обслуживать людей на свежем воздухе - на летних верандах и террасах. Ещё одним условием для возобновления работы власти области назвали наличие полноценных цехов приготовления продукции в стационарных условиях предприятия. Помимо этого, столы в зоне обслуживания посетителей должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров.Как и раньше, кафе и рестораны могут работать с выносом готовых блюд без доступа покупателей в залы и на доставку, могут работать и ведомственные столовые.В региональной администрации акцентировали, что все работающие предприятия общественного питания должны неукоснительно соблюдать рекомендации, обозначенные владимирским управлением Рос­потребнадзора.Также 18 июня в области сняли и ограничения на торговлю алкоголем вечером и утром, который в народе называли «полусухой закон». Теперь покупать крепкое горячительное можно не с 10.00 до 19.00, а как и до пандемии - с 9.00 до 21.00.К слову, информацией о смягчении ограничений Владимир Сипягин поделился на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Под постом жители области стали оставлять многочисленные комментарии. В них, в том числе, люди просили открыть ещё и торговые центры, туристические и фитнес-клубы и спортзалы.Сняли карантинОткрыли в регионе не только летние кафе, но и закрытые на карантин населённые пункты - с 19 июня сняли ограничения на территории посёлка Мезиновский Гусь-Хрустального района. Они были установлены с 7 мая, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.Решение снять карантин, сообщили областные власти, приняли «на основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории муниципального образования». При этом, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других действующих санитарно-эпидемиологических мер. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких.К слову, за время распространения коронавируса в области на карантин закрывали Петушинский район, город Кольчугино, а также посёлки Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. Со всех населённых пунктов, кроме Золоткова, ограничения уже сняли.