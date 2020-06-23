Российский гонщик формулической команды Alpha Tauri Даниил Квят поделился с журналистами мыслями по поводу отношений с другими спортсменами. Он констатировал, что соперничество на трассе не идет на пользу дружбе, но, тем не менее, назвал нескольких пилотов добрыми товарищами.

Российский гонщик формулической команды Alpha Tauri Даниил Квят поделился с журналистами мыслями по поводу отношений с другими спортсменами. Он констатировал, что соперничество на трассе не идет на пользу дружбе, но, тем не менее, назвал нескольких пилотов добрыми товарищами."Довольно сложно назвать кого-то из гонщиков в полной мере своим другом, — цитирует россиянина портал Спорт.Ru. – Мы все хотим соперничества, хотимм побеждать, а это не идет на пользу дружбе".Квят признался, что за время, проведенное в чемпионат мира, он довольно хорошо узнал всех гонщиков: "Во время гоночного уикенда все пилоты настроены достаточно дружелюбно, хотя, конечно, на трассе каждый хочет оказаться лучшим. За пределами трассы я общаюсь с Даниэлем Риккардо, Карлосом Сайнсом, Робертом Кубицей, Валттери Боттасом и Нико Хюлькенбергом".