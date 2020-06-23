Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обратил внимание на поведение юристов, участвующих в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. В палате полагают, что защитник артиста Эльман Пашаев и представитель семьи погибшего водителя Александр Добровинский пиарятся на трагедии.

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обратил внимание на поведение юристов, участвующих в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. В палате полагают, что защитник артиста Эльман Пашаев и представитель семьи погибшего водителя Александр Добровинский пиарятся на трагедии."Эти адвокаты активно выступают в СМИ в связи с данным происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу", – отметили представители ФПА.Там считают, что таким образом Пашаев и Добровинский разглашают адвокатскую тайну. Они "откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы", подчеркивают представители палаты.В ФПА полагают, что из-за поведения Пашаева и Добровинского у общественности "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце в Москве вечером 8 июня. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, также у него в крови нашли следы наркотиков. В данный момент артист находится под домашним арестом.