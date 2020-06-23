Акцию украинского ЛГБТ-сообщества с их флагом над киевской Родиной-матерью в эфире телеканала Россия 1 осудил сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь! Вадим Рабинович. Политик объяснил, почему власти Незалежной не отреагировали на столь кощунственную выходку сексуальных меньшинств накануне 22 июня.

Акцию украинского ЛГБТ-сообщества с их флагом над киевской "Родиной-матерью" в эфире телеканала "Россия 1" осудил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Вадим Рабинович. Политик объяснил, почему власти Незалежной не отреагировали на столь кощунственную выходку сексуальных меньшинств накануне 22 июня."Дело в том, что сегодня ими захвачена власть в стране. Если ты не член этого сообщества, то не имеешь возможности продвинуться в Украине и не попадешь в правительство. Мы живем в этом давно. Здесь все переворачивают с ног на голову", — пояснил политик. По его мнению, именно поэтому никакой реакции властей на случившееся не последовало.При этом Рабинович напомнил, что Украина – православное государство. А православие и ЛГБТ – понятия несовместимые. Кроме того он отметил, что 72% украинцев считают это уродством. "Нормальные люди на Украине не понимают, когда им говорят, что в семье должны быть толерантные уроды", — подчеркнул политик."Флаги ЛГБТ не приживутся на Украине", — заверил в заключение Вадим Рабинович.США продолжают навязывать Украине исторически чуждые ей ценности ЛГБТ. В Америке в июне отмечают годовщину движения за права ЛГБТ. В рамках этого события посольство США анонсировало "месяц ЛГБТ" на Украине.Накануне 22 июня, дня памяти и скорби, в Киеве прошла акция KyivPride, во время которой на видео сняли монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ. Активисты запустили дрон с ЛГБТ-баннером. Пролетая над монументом, он завис над памятником таким образом, будто бы флаг "подвесили" на меч скульптуры.