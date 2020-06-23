Для сотрудников инфекционного госпиталя, в котором сейчас находятся пациенты с COVID-19, дали концерт курганские артисты. Он стал подарком к дню медработника.

Для сотрудников инфекционного госпиталя, в котором сейчас находятся пациенты с COVID-19, дали концерт курганские артисты. Он стал подарком к дню медработника. Об этом сообщает ГТРК "Курган", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Первыми поздравили сотрудников Курганской больницы №2. Врачи, находившиеся в этот момент в закрытой "красной зоне", наблюдали концерт из окон. Каждый музыкальный номер был встречен аплодисментами."Я желаю своим коллегам, которые вынуждены сейчас нести тяжелую вахту, так как особенно трудно находиться в защите при высоких температурах, уверенности, что мы способны победить пандемию", — заявил замглавврача Курганской больницы №2 Константин Медведев.Напомним, по данным регионального оперштаба, накануне в Курганской области выявили 20 новых заболевших коронавирусом. 11 пациентов являются жителями областного центра. Также за прошедшие сутки выписали домой 28 человек. В общей сложности в Зауралье от инфекции вылечились уже 316 жителей. В регионе проведено более 51 тысячи тестов на COVID-19.Отметим, обязательный масочный режим введен в области начиная с 15 июня. Лицам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется строго соблюдать самоизоляцию.