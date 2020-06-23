Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт пояснил ситуацию с актером Федором Добронравовым. Ранее звезда сериала Сваты заявила об уходе из труппы.

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндтпояснил ситуацию с актером Федором Добронравовым. Ранее звезда сериала "Сваты"заявила об уходе из труппы.По словам Ширвиндта, Добронравов будет выходить на сцену, однаконе на постоянной основе, а как приглашенная звезда. Артист будет "доигрывать спектакли", вкоторых у него есть роли.Худрук Театра сатиры поведал, что у звезды сериала "Сваты"есть бизнес, который требует внимания. Отдавать все время и силы сцене артист не может. Режиссер добавил, что Добронравов теперь будет"свободным художником".Напомним, что звезда сериала "Сваты" служила в Театре сатиры16 лет. 20 июня знаменитость уволилась. В заявлении Добронравовуказал, что уходит по собственному желанию.Позднее в беседе с журналистами Федор сообщил о причинах решения. Артист заявил, что просто-напросто устал.26 Мар 2019 в 2:37 PDTКомментируя уход из театра, Добронравов рассказал и о том,как обстоят дела с . Оказалось, что работа над седьмой частьютеленовеллы возобновится только в 2021-м.Киношники планировали начать съемки вмае-июне этого года, но пандемия коронавируса спутала карты. Отметим,что финальный сезон ситкома не могут доснять с 2013 года.