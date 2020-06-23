Оказавшись на карантине Алла Пугачева и Максим Галкин, и без того не обделявшие своим вниманием близнецов Лизу и Гарри, и вовсе посвятили детям все свободное время. Те, в свою очередь, нашли ем развлечь своих родителей, а также их подписчиков в Инстаграм.

Оказавшись на карантине Алла Пугачева и Максим Галкин, и без того не обделявшие своим вниманием близнецов Лизу и Гарри, и вовсе посвятили детям все свободное время. Те, в свою очередь, нашли ем развлечь своих родителей, а также их подписчиков в "Инстаграм".Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой внимательно следят за их активностью в социальных сетях. Многие из них уже успели едва ли не породниться с детьми звездной четы, настолько часто те появляются на фотографиях и в роликах своих родителей.В очередной раз взрыв умиления у комментаторов произошел после того, как Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза устроила показ мод в прачечной. Девочка успела представить несколько нарядов. Засветился в ролике и Гарри. Он крайне эмоционально отреагировал на выступление своей сестры и не прошел мимо возможности предстать перед зрителями в комедийном амплуа.