Госдума во вторник 23 июня приняла во II чтении закон о расширении возможностей дольщиков получить компенсацию.

Госдума во вторник 23 июня приняла во II чтении закон о расширении возможностей дольщиков получить компенсацию. После подписания документа президентом РФ обманутые дольщики смогут получить компенсации независимо от взносов застройщика-банкрота в специальный фонд.Законопроект предоставляет возможность при банкротстве застройщика использовать деньги компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим участникам долевого строительства, включая членов жилищно-строительных кооперативов.В России сегодня остаются проблемными свыше 3,1 тысячи домов, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.Свыше 178 тысяч гражданам необходимо восстановление прав. Это 3107 проблемных домах площадью 18,5 миллионов квадратных метров в 72 регионах страны, согласно майским данным Единой информационной системы жилищного строительства. Все новостройки делятся на четыре группы. Большая часть из них находится или вскоре перейдет в группу проблемных с последующей помощью дольщикам. Группа проблемных — "конкурсное производство и процедура банкротства — здесь, понятно, уже 100%-я проблема". Другие две группы – "нарушены сроки завершения строительства и сроки передачи объектов – из них какие-то объекты технически будут доработаны, потому что они построены, но основная масса — это тоже те дома, которые перейдут в разряд проблемных", — пояснил министр.Президент РФ Владимир Путин 16 апреля на совещании по вопросам развития строительной отрасли предложил шесть мер антикризисной программы строительного комплекса.В мае 2020 года правительство предоставило 30 миллиардов руб. Фонду защиты прав граждан-участков долевого строительства, следует из постановления кабинета министров. Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить "замороженные" многоквартирные дома. Эта господдержка "восстановит права как минимум 10 тысяч граждан", отметил глава правительства Михаил Мишустин. "Важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок", — отметил Мишустин. Правительство для поддержки строителей направило и 12 миллиардов руб. банкам для выдачи застройщикам льготных кредитов.