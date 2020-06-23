На Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию досрочно проголосовали более 67 тысяч человек. Из них почти 60,5 тысячи — в труднодоступных местах. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

На Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию досрочно проголосовали более 67 тысяч человек. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Она рассказала, что 10 июня в 38 регионах России на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях началось досрочное голосование. "По состоянию на вчерашний день, досрочно проголосовали более 67 тыс. участников. Из них почти 60,5 тысячи — в труднодоступных местах", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. В двух регионах — Москве и Нижегородской области — граждане могут проголосовать онлайн.Во вторник начала работу горячая линия по поправкам в Конституцию "Наше решение. Наше будущее". Линия организована ВГТРК и издательским домом "Комсомольская правда". Задать вопрос можно по единому номеру 8-800-100-09-72. Отвечают юристы, психологи, политики и общественные деятели. Чаще всего россияне спрашивают о социальных выплатах, территориальной целостности страны и семье, как союза мужчины и женщины.