На Южном Урале экстремалы устроили заезд на крыше автомобиля. Однако катание чуть не закончилось трагедией.

На Южном Урале экстремалы устроили заезд на крыше автомобиля. Однако катание чуть не закончилось трагедией. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Этот видеоролик опубликовал в соцсети свидетель событий. На кадрах — компания молодых людей веселится, катаясь по Южноуральску. Двое из них – девушка и парень в обнимку танцуют на крыше движущейся машины, при этом, сзади них тоже есть автомобили. В какой-то момент водитель начал разворачивать транспортное средство, пара не удержала равновесие и упала с крыши. Парень смог приземлиться на ноги, а вот его спутница сильно ударилась об асфальт копчиком.Ролик вызвал бурную реакцию пользователей:– Нижние полушария мозга получили хорошие знания о физике!– Естественный отбор в действии.– А потом еще скажут, что их сбила машина! Сами на дорогу падают!– Трещина в тазобедренном суставе и минус копчик.Насколько серьезно травмирована девушка, пока не сообщается. Отметим, что помимо грубого нарушения правил дорожного движения, подобные развлечения являются смертельно опасными.