Железнодорожное движение в Мурманск восстановлено. Завтра, 24 июня, в город прибудет поезд №22 из Санкт-Петербурга. Это будет первый состав из Северной столицы после обрушения моста через реку Кола.

Железнодорожное движение в Мурманск восстановлено. Завтра, 24 июня, в город прибудет пассажаирский поезд №22 из Санкт-Петербурга. Это будет первый состав из Северной столицы после обрушения моста через реку Кола.Как напоминает ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", ЧП случилось 1 июня. Одна из опор моста в районе поселка Молочный была подмыта паводком. Оперативно удалось организовать автобусное движение для пассажиров. Теперь же открыта резервная ветка. Новый мост планируют возвести к октябрю.Состав будет ежедневным, уточнил заместитель начальника по территориальному управлению Октябрьской железной дороги Игорь Поликарпов. Сообщается, что общее количество составов, идущих через Колу, увеличивать не будут. 16 поездов отправятся в Мурманск, 16 – в обратном направлении. Также на пассажирский заменят один из грузовых составов.