Бразильский 35-летний нападающий, бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском клубе Кайрат, об этом спортсмен сообщил через социальные сети.

Бразильский 35-летний нападающий, бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском клубе "Кайрат", об этом спортсмен сообщил через социальные сети."Очень доволен новым вызовом", – написал Вагнер Лав в Instagram, отметив профиль "Кайрата".Посмотреть эту публикацию в InstagramMuito feliz com o novo desafio