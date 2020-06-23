Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен судом к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и государственных наград.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен судом к 11 годам и двум месяцам заключения с конфискацией имущества и госнаград по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает "Интерфакс".Как сообщалось ранее, экс-президенту Киргизии было предъявлено обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа 2019 года. При обыске у него дома было обнаружено огнестрельное оружие.Экс-глава Киргизии подозревался в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Он обвинялся в коррупции и незаконном обогащении. На имущество Атамбаева и членов его семьи был наложен арест.