Эколог Антон Ястребцев рекомендует правильно пользоваться домашним кондиционером во избежание негативных последствий. В первую очередь, после перерыва в использовании нужно промыть ..

Эколог Антон Ястребцев рекомендует правильно пользоваться домашним кондиционером во избежание негативных последствий. В первую очередь, после перерыва в использовании нужно промыть фильтры установленной в жилище части кондиционера.Также важно протирать поверхности под крышкой, чтобы при работе кондиционер не распространял пыль и вредные микроорганизмы. Не менее важно не открывать окна при работающем кондиционере: лучше сначаа проветрить помещение, закрыть окна и включить устройство, сообщает .