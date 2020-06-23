О ситуации с коронавирусом в регионе рассказали в краевом Минздраве. По мнению специалистов, она по-прежнему остается нестабильной. Как передает ГТРК Алтай в эфире телеканала Россия 1, сейчас ежедневно фиксируется от 66 до 75 случаев заболевания. Основная причина распространения инфекции — нарушение ограничений.

О ситуации с коронавирусом в регионе рассказали в краевом Минздраве. По мнению специалистов, она по-прежнему остается нестабильной.Как передает ГТРК "Алтай" в эфире телеканала "Россия 1", сейчас ежедневно фиксируется от 66 до 75 случаев заболевания. Основная причина распространения инфекции — нарушение ограничений. Режим самоизоляции сменился масочным, но и его соблюдают не все.Как рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Бийске, там проводятся противоэпидемиологические мероприятия. А в минувшие выходные в цехе Бийского олеумного завода заболело сразу 15 человек.Основной прирост заболеваемости теперь дают города и районы края. По данным, озвученным Дмитрием Поповым, министром здравоохранения края, от коронавирусной инфекции всего скончалось 55 человек. В 15 случаях возраст умерших – 51-70 лет, в 12 – 71 год и старше, один пациент был из возрастной категории 31-50 лет.В отдельных муниципалитетах в ближайшее время возобновят оказание плановой медицинской помощи. Речь идет о муниципалитетах с благополучной эпидемиологической обстановкой. Правда, Барнаул в их число не вошел, уточнили на пресс-конференции руководители Минздрава и Роспотребнадзора края. На первом этапе возвращения плановая помощь будет оказываться в минимальном объёме. Если за 10 дней обстановка не ухудшится, объем работы медучреждений увеличится — до перехода к нормальному режиму.