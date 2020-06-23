Готовность к голосованию уже на завершающем этапе. Более того, 24 участка в отдаленных территориях уже работают и принимают голоса наших сограждан. 25 июня начинается уже непосредственно само действо, которое продлится неделю до основного дня - 1 июля.

Готовность к голосованию уже на завершающем этапе. Более того, 24 участка в отдаленных территориях уже работают и принимают голоса наших сограждан. 25 июня начинается уже непосредственно само действо, которое продлится неделю до основного дня — 1 июля."До 1 июля – 6 дней", — уточняет в эфире канала "Россия 24" глава ЦИК России Элла Памфилова.- В связи с этим есть некоторые вопросы. Один из основных — как будет осуществляться безопасность уже использованных бюллетеней? Где они будут храниться, будет ли выставлена какая-то охрана на участках?"Я бы поправила вас: не использованных, а бюллетеней, по которым наши граждане, участники голосования, проголосовали в течение каждого из этих шести дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, которую назначил президент, — поправляет Элла Памфилова. — Поскольку, да, вы правы, у нас подсчет голосов по бюллетеням будет производиться уже после окончания голосования на всей территории России, то есть далеко за 20 часов по местному времени 1 июля. И действительно для нас это очень важная задача была – максимально обеспечить сохранность и достоверность бюллетеней, чтобы, не дай бог, никто к ним не прикоснулся до того момента, когда в присутствии прессы и наблюдателей члены комиссий будут подсчитывать голоса.Мы даже перестраховались в этом отношении – все наши комиссии купили специальные сейф-пакеты, каждый из которых имеет свой индивидуальный номер.По окончании каждого дня голосования, например, прошло 25 июня, приехали коллеги – ряд членов комиссии, которые были на выезде, голосовании вне помещении, привезли ящики переносные с бюллетенями, и параллельно с 8 утра и до 20 часов, начиная с 25 июня, идет голосование стационарное, в ящики для голосования в самом участке. По окончании, то есть после 20.00, в присутствии наблюдателей (подчеркиваю, если пресса захочет – это ее право!), более того, у нас сейчас не менее чем в 61 регионе введено видеонаблюдение, к дню голосования еще и увеличится это число. И при таком общественном тотальном контроле бюллетени члены участковой комиссии из переносных или стационарных ящиков пересыпаются в эти сейф-пакеты таким образом, чтобы, не дай бог, не дотронуться до бюллетеня. Сейф-пакеты очень плотно закрываются, там специально предусмотрена система запечатывания, что просто так открыть их невозможно без повреждения. В данном случае бюллетени не пересчитываются, они просто пересыпаются – и все! Сейф-пакеты Запечатываются. Члены комиссии расписываются. Также мы попросили расписаться тех же наблюдателей, если они того пожелают. Более того, те, кто хочет сфотографировать уникальный индивидуальный номер сейф-пакетов, может это сделать. То есть в каждый сейф-пакет запечатываются бюллетени, привезенные из конкретного места голосования, помещения. То есть, уже понятно, где и кто проголосовал.Более того, составляется акт, он раздается членам комиссии и наблюдателям. Это все можно сфотографировать. Также предлагается специальный кармашек к сейф-пакету. Все это на участке запирается в сейф или в место, которое отвечает требованиям сохранности. Тоже все запечатывается. Более того, помещение будет охраняться сотрудниками правоохранительных органов. То есть более чем 100-процентная сохранность обеспечена таким образом. И уже по окончании всех дней голосования, еще раз повторю, 1 июля после 20.00 в присутствии прессы, всех наблюдателей официальное голосование будет завершено. И будут представлены документы, что с такого-то участка есть, все это актируется у нас. Мы предусмотрели все очень жестко!"- Элла Александровна, в последнее время большое количество информации появляется о якобы принуждении бюджетников к голосованию. Понятно, что вся эта информация требует детальной проработки и выяснения, насколько она отвечает реальности. Тем не менее, каково ваше отношении к таким информационным вбросам? Отслеживает ли ЦИК такие вбросы? И есть ли официальные жалобы такого характера, которые уже приняты?"Вы знаете, результат налицо! – отвечает Памфилова. — Мы такие мощные беспрецедентные меры профилактические применяли, чтобы снивелировать этот административный ресурс. И вот эта наша профилактическая работа дала свои результаты.Сегодня я специально на заседании Центральной избирательной комиссии прямо огласила! То есть, список настолько короткий, что мне в течение нескольких минут удалось огласить все те организации, где, предположительно, возможно, было принуждение. Почему "предположительно"? Есть презумпция невиновности, мы все это передаем в правоохранительные органы, они должны это расследовать, и уже окончательно дать свой вердикт.Но обычно у нас, когда проходят выборы, мы тысячами измеряем обращения по регионам. У нас сейчас из всех жалоб по этому поводу, которые связаны с якобы применением административного ресурса, на всю страну немногим более 50 обращений – на всю страну! Такого минимума у нас никогда не было! И подавляющее большинство — 20 с чем-то – на Москву, и 20 с чем-то – на Санкт-Петербург. Это тоже ничтожно малое количество, и мы прямо сегодня все эти организации перечислили. Граждане, надо отдать им должное, подошли ответственно, это не какие-то фейки. Понимаете, это в огромном море фейков и ложной информации специально создается информационный поток! Один блогер придумал, 10 – растиражировали, и создается ощущение, что прямо массово! На самом деле, мы без лишних слов спокойно, тщательно из всего этого мусора извлекли эти крупицы, которые подтверждены не какими-то "нам бабушка сказала" или кто-то анонимно что-то сказал, а сарафанное радио или испорченный телефон разнес. А те граждане, не анонимные, которые подписались, настоящие граждане, они не боятся этого делать, написали свои координаты, адреса, четко назвали руководителя, организацию, где в разной мере пытались людей принуждать, чтобы они на определенном участке записались, грозились, что они будут контролировать, как они будут голосовать, – всего оказалось буквально единичные случаи по нескольким регионам. И 20 с чем-то – по Москве и Санкт-Петербургу. Все это передано мэру, губернатору, передано в прокуратуру этих городов. И самое главное, я сегодня это на всю страну озвучила, чтобы и СМИ, и общественный контроль внимательно отнеслись к этому. Одно какое-то учреждение – в одном городе, в одном субъекте, одно учреждение – в каком-то другом субъекте. Но, очень важно, чтобы неповадно было! Никто не имеет права людей принуждать, это в нашей Конституции гарантировано, а сейчас еще в большей степени будет закреплено, если граждане поддержат право людей на свободное волеизъявление. И мы четко, я считаю, сработали профилактически! Но и не спустим это с тормозов!Сейчас каждый этот случай будет под пристальным контролем наших комиссий, наблюдателей, которых у нас будет больше, чем когда-либо, и мы закроем... У нас на всех этапах, на всех видах голосования обязательно будут присутствовать наблюдатели, представители СМИ – у нас сейчас аккредитовано довольно много – тоже абсолютно свободные, они имеют право освещать, присутствовать при всех процедурах. То есть мы каждый случай возьмем под контроль не только во время голосования, но и по итогам, чтобы никакой ретивый, ярый администратор в своих целях потом человека не подверг какой-то дискриминации, уж тем более увольнению или чему-либо подобному. То есть это жестко контролируется в каждом из этих случаев. Если что-то еще поступит — пока это все на сегодняшний момент – точно так же возьмем на контроль, направим правоохранительные органы, у нас четкое взаимодействие со всеми правоохранительными органами, и я надеюсь, что порядок мы обеспечим. Не то, что я надеюсь, я уверена".- На возможность свободы волеизъявления повлияло еще и увеличенное количество вариантов голосования. Правильно я понимаю? Это и надомное голосование, и механизм "Мобильный избиратель", который дает право проголосовать не по месту прописки, не по месту регистрации, а по месту пребывания. Это в том числе и электронное голосование. Вот как будет в этой связи обеспечиваться анонимность и подсчет уже совокупно всех голосов?"Во-первых, действительно у нас наша система опередила, ушла далеко вперед по сравнению со многими даже очень развитыми демократическими странами. У нас беспрецедентный "Мобильный избиратель", QR-кодирование, видеонаблюдение и многие другие процедуры, им просто аналогов в мире нет. И, действительно, это расширяет возможности наших граждан, участников голосования, для того чтобы проголосовать там, где ему удобно, где он находится, и тем более, в условиях пусть и резко улучшившейся ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, но все-таки это ситуация, в которой нам придется еще очень долго жить и соблюдать меры безопасности, — подчеркивает глава ЦИК России. — В этих условиях мы перестраховались, для того чтобы меры безопасности вообще исключили какую-то возможность заражения во время голосования. Вот эти 7 дней они позволяют людям не создавать очереди, толпы, рассредоточить людей – участников голосования, и многие другие процедуры. Конечно это очень важно. Почему так популярен "Мобильный избиратель", как раз он обеспечивает, особенно в условиях пандемии, дистанционную возможность подать заявку. У нас дистанционно почти 200 тысяч подали заявки, 170 с чем-то. И голосование на дому у нас тоже имеет разные формы. Оно абсолютно бесконтактное, безопасное. Мы в данном случае – ни наблюдатели, ни члены комиссии – не входим в квартиры. Мы считаем, что в данном случае квартира или дом – такая большая кабинка для тайного голосования.Что касается дистанционного электронного голосования, поскольку у нас только два региона – Москва и Нижегородская область – в этом участвуют, закон это разрешил, мы обязаны выполнять закон. Они просили, мы выбрали из 5 заявок, которые поступили, самые подготовленные, на наш взгляд, регионы, и очень активно жители и Москвы, и Нижегородской области в этом принимают участие. У нас, что касается гарантии достоверности результата, очень сложная тут ситуация: соблюсти с одной стороны тайну голосования с другой стороны контроль. И мы постарались все это сделать. То есть я думаю, что у нас здесь как раз специально созданы территориально-избирательные комиссии, пул наблюдателей из таких людей, которые разбираются в специфике электронного дистанционного голосования, которые знают, какие точки надо, такие контрольные, что отследить. И мы рассчитываем, что все будет нормально. То есть, сейчас это востребовано. Надеюсь, что все будет хорошо".