«Мы с тобой одной крови». К федеральной донорской акции компании «Т Плюс» под таким названием присоединились сотрудники Владимирского филиала. Посвящена она 75 — летию Победы в Великой

«Мы с тобой одной крови». К федеральной донорской акции компании «Т Плюс» под таким названием присоединились сотрудники Владимирского филиала. Посвящена она 75 — летию Победы в Великой Отечественной Войне. Призвано данное мероприятие, в том числе, и напомнить о вкладе в Победу доноров. За военные годы 5,5 миллионов человек сдали более одного миллиона семисот тысяч литров