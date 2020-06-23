23.06.2020

2020-06-23 14:55:06

Энергосбыт Волга напомнил жителям Владимирской области о долгах за электроэнергию

ООО «ЭСВ» провел информирование своих клиентов, физических лиц, о наличии задолженности за электроэнергию. Более 16 тысяч жителей Владимирской области получили СМС-сообщения и электронные письма с напоминанием о необходимости оплатить счета за потребленный ресурс.

Среди адресатов рассылки – собственники жилья, имеющие долг за электроснабжение с периодом неоплаты от двух до пяти месяцев. Общая сумма задолженности этих клиентов составляет 18,9 млн рублей.

«По состоянию на 1 июня 2020 года суммарная задолженность физических лиц перед «Энергосбыт Волга составляет 360,5 млн рублей. Данной рассылкой мы напоминаем нашим клиентам о необходимости своевременной оплаты квитанций за электроэнергию. Дальнейшее неисполнение своих обязательств перед энергосбытовой компанией грозит дополнительными мерами в виде взыскания задолженности в судебном порядке, с последующим привлечением для исполнения решений суда Управления федеральной службы судебных приставов», – отметил генеральный директор ООО «ЭСВ» Александр Москвитин.

Для оплаты квитанций клиенты ООО «ЭСВ» могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами на сайте компании: «Личный кабинет абонента» и «Оплатить квитанцию онлайн». Отметим, что для платежей с использованием сервисов комиссия банком не взимается.