Российская фигуристка Арина Парсегова приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко. Об этом восьмилетняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Российская фигуристка Арина Парсегова приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко. Об этом восьмилетняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram."Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Тутберидзе за полученный бесценный опыт. Мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом", – написала фигуристка.О причинах смены тренера Парсегова ничего не сообщила. Напомним, что ранее от Тутберидзе к Плющенко перешли еще две фигуристки – Александра Трусова и Вероника Жилина.