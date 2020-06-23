Ольга Канищева станет его заместителем

С 25 июня Евгений Малышев займёт должность директора Департамента лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.Евгений Викторович родился в Судогодском районе. В 1998 году окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело». Более 20 лет отработал в лесной отрасли, занимая руководящие посты в различных структурах Владимирской области.Его заместителем станет Ольга Канищева, ранее исполнявшая обязанности директора Департамента.