Режиссер вернулся на съемочную площадку сериала Псих.
Сценарий нового проекта Федора Бондарчука написала Паулина Андреева.
Режиссер вернулся на съемочную площадку сериала "Псих".
Сценарий нового проекта Федора Бондарчука написала Паулина Андреева.
По словам Бондарчука, вернуться к работе после трехмесячной
паузы – отдельное удовольствие. Особую радость режиссеру доставляет тот факт, что можно приступить к съемкам сериала "Псих".
Федор добавил, что проект
позволит ему попробовать свои силы в новом формате. Над теленовеллой, по его
словам, трудится молодая и креативная команда.
"Псих" – первый сериал Бондарчука. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Основные
локации для съемок проекта находятся в Москве и области. Подготовительные мероприятия к производству
теленовеллы начались еще до вспышки коронавируса.
Сценарий для сериала "Псих" написала молодая
супруга Федора Бондарчука. 31-летняя Паулина Андреева призналась, что самоизоляция из-за пандемии оказалась ей на руку.
Высвободившееся время она посвятила проработке литературной основы картины.
Главную мужскую роль в сериале "Псих" получил Константин Богомолов, муж теледивы
Ксении Собчак. Центральный женский персонаж будет воплощен Еленой Лядовой, известной по работе в фильме "Левиафан".
Также в картине появится
звезда сериалов "Зулейха открывает глаза" и "Ольга" Роза Хайруллина. 58-летняя
знаменитость перевоплотится в мать главного героя.
24 Дек 2019 в 6:11 PST
Сериал "Псих" повествует о
психотерапевте из столицы. Герой сам нуждается в помощи специалиста: он раздражителен и не может контролировать гнев. У
героя Константина Богомолова кризис среднего возраста.