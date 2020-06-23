Режиссер вернулся на съемочную площадку сериала Псих. Сценарий нового проекта Федора Бондарчука написала Паулина Андреева.

Режиссер вернулся на съемочную площадку сериала "Псих".Сценарий нового проекта Федора Бондарчука написала Паулина Андреева.По словам Бондарчука, вернуться к работе после трехмесячнойпаузы – отдельное удовольствие. Особую радость режиссеру доставляет тот факт, что можно приступить к съемкам сериала "Псих".Федор добавил, что проектпозволит ему попробовать свои силы в новом формате. Над теленовеллой, по егословам, трудится молодая и креативная команда."Псих" – первый сериал Бондарчука. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Основныелокации для съемок проекта находятся в Москве и области. Подготовительные мероприятия к производствутеленовеллы начались еще до вспышки коронавируса.Сценарий для сериала "Псих" написала молодаясупруга Федора Бондарчука. 31-летняя Паулина Андреева призналась, что самоизоляция из-за пандемии оказалась ей на руку.Высвободившееся время она посвятила проработке литературной основы картины.Главную мужскую роль в сериале "Псих" получил Константин Богомолов, муж теледивыКсении Собчак. Центральный женский персонаж будет воплощен Еленой Лядовой, известной по работе в фильме "Левиафан".Также в картине появитсязвезда сериалов "Зулейха открывает глаза" и "Ольга" Роза Хайруллина. 58-летняязнаменитость перевоплотится в мать главного героя.24 Дек 2019 в 6:11 PSTСериал "Псих" повествует опсихотерапевте из столицы. Герой сам нуждается в помощи специалиста: он раздражителен и не может контролировать гнев. Угероя Константина Богомолова кризис среднего возраста.