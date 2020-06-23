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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2020-formula-1-budet-odnovremenno-borotsya-s-rasizmom-i-koronavirusom.html" target="_blank">Формула-1 будет одновременно бороться с расизмом и коронавирусом</a> - Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 объявиле о запуске инициативы #WeRaceAsOne, посвященной двум главным проблемам современного общества – преодолению последствий пандемии коронавируса COVID-19 и борьбе с расизмом и социальным неравенством.