Гитлеровское командование планировало создать в Керчи разведывательную школу с целью подготовки агентов для действий в тылу Красной армии, в том числе набирать женщин, заманивая их подарками. Об этом говорится в документах, рассекреченных крымским УФСБ.

Управление ФСБ по республике Крым и городу Севастополю рассекретило документы о планах гитлеровцев открыть разведшколу в Керчи.Среди документов — отчет о работе НКВД Крыма на Керченском полуострове с 1 января по 14 мая 1942 года. Из материалов следует, что чекисты арестовали группу женщин, некоторые из которых были технические служащие гестапо в Керчи. Среди них Бейгулова (русская, комсомолка, фельдшер 320-й стрелковой дивизии), которая дезертировала из армии в ноябре 1941 года, а также местные девушки по фамилиям Железняк, Егорова, Тальгрен и Тюрина.Следствием установлено, что "гестапо намеревалось открыть в Керчи разведшколу по подготовке шпионов для засылки в тыл Красной армии и что все названные предназначались в эту школу". Гестаповцы вошли в связь с этими женщинами и с помощью подарков и денег склонили к сотрудничеству. Они должны были выявлять партизан и партработников, передает РИА Новости.