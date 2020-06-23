В рамках 30-го тура английской премьер-лиги футболисты Манчестер Сити на поле домашнего стадиона Этихад разгромили команду Бернли, забив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.

В рамках 30-го тура английской премьер-лиги футболисты "Манчестер Сити" на поле домашнего стадиона "Этихад" разгромили команду "Бернли", забив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.У победителей встречи по два мяча забили Филип Фоден (22-я, 63-я минуты) и Рияд Марез (43, 45+3), а также единожды отличился Давид Сильва (51). Бернарду Силва записал на свой счет две результативные передачи."Манчестер Сити" одержал четвертую победу в последних пяти играх чемпионата Англии и с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Бернли", прервавший беспроигрышную серию из семи игр (4 победы, 3 ничьи), расположился на 11-й строчке, имея в активе 39 очков.В следующем туре АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы в четверг, 25 июня, на выезде сыграют с "Челси", а "бордовые" в тот же день примут "Уотфорд".