Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр считает, что американские компании помогают Китаю в экономической и технологической гонке, ставя собственные доходы выше национальных интересов.

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр считает, что американские компании помогают Китаю в экономической и технологической гонке, ставя собственные доходы выше национальных интересов.Не называя конкретных компаний, Барр с неудовольствием отметил, что представители американского бизнес-сообщества "готовы — в конечном счете, многие из них — пожертвовать долгосрочной жизнеспособностью своих компаний для получения краткосрочной прибыли".В то время как президент США Дональд Трамп борется со стремлением Китая потеснить Запад в таких областях, как 5G и мобильные технологии, "американское бизнес-сообщество стало большой частью проблемы", сказал Барр в интервью Fox News.В числе мер, которые необходимо предпринять в рамках борьбы с доминированием Китая, глава Минюста США считает, что необходимо контролировать китайских ученых, "которых посылают для участия в наших ключевых технологических программах", а также призывать западные страны использовать оборудование финской компании Nokia и шведской компании Ericsson в качестве поставщиков сетевого оборудования 5G.Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить Huawei к участию в развертывании инфраструктуры сетей пятокого поколения в Европе.Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр даже вспомнил времена Второй мировой войны, добавив, что американские компании, возможно, забывают о том, что они обязаны верностью США."Американские компании были [во время войны — ред.] на стороне США. И все привилегии и преимущества, стабильность, верховенство закона, и возможность зарабатывать как уомпаниям, так и частным лицам, исходят от силы этой страны"., — сказал Барр.Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Европа "должна вывести" Huawei "из своей системы", чтобы "следующий век оставался западным"."Момент, когда Коммунистическая партия Китая не смогла быть прозрачной и открытой… должен заставить многие страны переосмыслить действия в отношении своей телекоммуникационной архитектуры", — заявил Помпео журналистам.