Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на Олимпиаде в Токио, которую перенесли из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года, обязательно будут присутствовать зрители. Об этом он сообщил в эфире телеканала Россия 24.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на Олимпиаде в Токио, которую перенесли из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года, обязательно будут присутствовать зрители. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24"."Для оргкомитета Олимпиады большим вызовом является безопасность соревнований. Олимпийские игры – это праздник для огромной армии болельщиков. Думаю, зрители однозначно будут на стадионах", – заявил Поздняков.Напомним, что перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июня по 8 августа 2021 года.