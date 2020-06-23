Актер, исполнивший роль Кузи в молодежном ситкоме Универ, поддержал коллег по цеху. Виталий Гогунский отметил, что юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус все правильно делают.

Актер, исполнивший роль Кузи в молодежном ситкоме "Универ",поддержал коллег по цеху. Виталий Гогунский отметил, что юморист Гарик Харламови актриса Кристина Асмус все правильно делают.Гогунский отметил, что знаменитая чета разводится так, какэто делают интеллигентные и воспитанные люди. Заметно, что Асмус и Харламовприняли обдуманное, взвешенное решение. Артисты, по словам Виталия, ведут себядостойно: без скандалов, обвинений, с благодарностью за прожитые годы.Звезда сериала "Универ" отметила, что Гарик и Кристина достаточно популярны, чтобы отказаться от хайпа на семейной драме. Тот факт,что супруги практически одновременно объявили о разрыве отношений, показывает их с хорошей стороны.Напомним, что . Адвокат артистки Анатолий Кучерена, заявил, что документы для суда уже готовы.Говоря о причинах, супруги уверяют,что это решение не было спонтанным – они пришли к нему еще год назад. Скандальнаяроль Кристины в фильме "Текст" не имеет к этому никакого отношения.23 Июн 2020 в 2:49 PDTКак писали "Дни.ру", ранее стало известно о романе Гарика Харламовас известной певицей Ольгой Серябкиной. По слухам, комик и вокалисткапознакомились в начале нулевых, когда начинали карьеру вшоу-бизнесе. Гарик встречался с Ольгой еще до знакомства с первой супругой.