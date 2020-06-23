Актер, исполнивший роль Кузи в молодежном ситкоме Универ,
поддержал коллег по цеху. Виталий Гогунский отметил, что юморист Гарик Харламов
и актриса Кристина Асмус все правильно делают.
Актер, исполнивший роль Кузи в молодежном ситкоме "Универ",
поддержал коллег по цеху. Виталий Гогунский отметил, что юморист Гарик Харламов
и актриса Кристина Асмус все правильно делают.
Гогунский отметил, что знаменитая чета разводится так, как
это делают интеллигентные и воспитанные люди. Заметно, что Асмус и Харламов
приняли обдуманное, взвешенное решение. Артисты, по словам Виталия, ведут себя
достойно: без скандалов, обвинений, с благодарностью за прожитые годы.
Звезда сериала "Универ" отметила, что Гарик и Кристина достаточно популярны, чтобы отказаться от хайпа на семейной драме. Тот факт,
что супруги практически одновременно объявили о разрыве отношений, показывает их с хорошей стороны.
Напомним, что . Адвокат артистки Анатолий Кучерена, заявил, что документы для суда уже готовы.
Говоря о причинах, супруги уверяют,
что это решение не было спонтанным – они пришли к нему еще год назад. Скандальная
роль Кристины в фильме "Текст" не имеет к этому никакого отношения.
23 Июн 2020 в 2:49 PDT
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно о романе Гарика Харламова
с известной певицей Ольгой Серябкиной. По слухам, комик и вокалистка
познакомились в начале нулевых, когда начинали карьеру в
шоу-бизнесе. Гарик встречался с Ольгой еще до знакомства с первой супругой.