Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, как правительство планирует в ближайшие годы бороться с бедностью. Одной из ключевых мер является активное повышение МРОТ: в кабмине считают это стратегической задачей.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, как правительство планирует в ближайшие годы бороться с бедностью. Одной из ключевых мер является активное повышение МРОТ: в кабмине считают это стратегической задачей.По словам Голиковой, подход к расчету минимального размера оплаты труда в России изменился совсем недавно. Только в 2017 году государство пересмотрело свою политику на этот счет, после чего МРОТ начал резкий рост. Однако даже тот показатель, который зафиксирован сейчас – 12 130 рублей в месяц – чиновник считает низким.Вице-премьер отметила, что и средняя зарплата по стране является очень маленькой. По статистике, окладом больше 100 тысяч рублей в месяц в России могут похвастаться только 7,1% от населения.В правительстве намерены исправить ситуацию. Голикова уверена, что уровень бедности удастся снизить в два раза уже к 2024 году. Чтобы этого достичь, будет принято много новых решений, значительная часть которых будет направлена на поддержку семей с детьми, заявила вице-премьер в эфире Первого канала.Напомним, что в последний раз в России произошло в январе 2020 года. Тогда минимальную зарплату повысили сразу на 850 рублей.Важно отметить, что о необходимости постоянно индексировать МРОТ высказывался и президент России Владимир Путин. Глава государства считает минимальный размер оплаты труда должен быть в худшем случае на одном уровне в прожиточным минимумом.