К середине июня 36 тысяч предпринимателей в Москве уже получили помощь столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

К середине июня 36 тысяч предпринимателей в Москве уже получили помощь столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Помощь получили компании из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тысяч человек. Это 3,5 тысячи торговых предприятий, 220 гостиниц и санаторно-курортных организаций, 560 объектов спорта, культуры, развлечений, 250 организаций общественного питания. Помощь получили 340 образовательных и бытовых организаций и 3200 компаний малого и среднего бизнеса.К середине июня деловая активность в Москве, крупнейшей региональной экономики в России, вернулась к докризисному уровню.Во время пандемии коронавируса власти Москвы утвердили четыре пакета мер поддержки столичной экономики с несколько десятками мер помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей. Это и отсрочки по оплате аренды, налоговые послабления, субсидии и льготные кредиты."По четырем пакетам мер поддержки более пяти тысяч организаций получили отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, 26 тысяч компаний — отсрочку по оплате торгового сбора на один миллиард рублей. Это отсрочки платежей за первый квартал, которые можно внести до конца года", — пояснил Ефимовв.Приостановлены платежи за аренду городской недвижимости на 1,3 миллиарда рублей для 1,4 тысячи предпринимателей. Еще 3,5 тысячи компаний получили отсрочку арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества на 14,6 миллиарда рублей.Представители малого и среднего бизнеса столицы получают поддержку и по 13 видам субсидий и грантов для возмещения затрат на экспорт товаров, услуг и разработок, продвижение продукции — участие в выставках, обучение персонала. В 2020 году за 3,5 месяца одобрено свыше 250 заявок от компаний малого и среднего бизнеса на предоставление субсидий и грантов на сумму свыше 425 миллионов рублей. Наибольший спрос отмечен на субсидии и гранты столичным экспортерам. Их получат 90 компаний на 200 миллионов рублей. Около 1,5 тысячи заявок на 2,7 миллиона рублей находится на рассмотрении.В столице действует и городская программа льготного кредитования бизнеса. Предприниматели уже получили льготные кредиты на 7 миллиардов рублей. Еще 15,5 миллиарда рублей одобрено.