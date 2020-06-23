Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума - 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом. Мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке уже 7,4%".По словам Набиуллиной, на снижение средней ставки повлияла и льготная ипотека. "Где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%", — уточнила Набиуллина.Ставка снижается и последовательно каждый раз обновляет минимум с ноября прошлого года. Предыдущий рекорд был в апреле. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась с 8,6% до 8,32% годовых, по данным Банка России.Помимо льготной ипотеке на среднюю ставку влияет и политика ЦБ. Регулятор последовательно снижает ключевую ставку, что и приводит к снижению розничных ставок у банков.Банк России 19 июня 2020 года снизил ключевую ставку впервые до 4,5% годовых. "С учетом снижений ключевой ставки с середины прошлого года — напомню, с прошлого июня мы снизили ключевую ставку с 7,75%, — кредитные ресурсы для предприятий и населения должны становиться дешевле", — отметила руководитель ЦБ. По ее словам, снижение ключевой ставки не приводит к росту цен выше целевого уровня 4% и не обесценивает зарплаты, сбережения. Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.