Актриса прокомментировала уход Федора Добронравова из Театра сатиры. Карина Мишулина призвала не
искать в увольнении звезды сериала Сваты подводных камней.
Актриса прокомментировала уход Федора Добронравова из Театра сатиры. Карина Мишулина призвала не
искать в увольнении звезды сериала "Сваты" подводных камней.
Артистка сообщила, что у Добронравова в последнее время слишком много работы. Помимо театра, у
Федора были съемки в кино, антрепризные спектакли и собственный продюсерский
центр. Мишулина считает, что коллега устал разрываться между проектами.
Карина напомнила, что в минувшем году звезда сериала "Сваты"
перенесла инсульт. Проблемы со здоровьем заставили обратить внимание на себя,
вспомнить о близких. "Не надо тут искать подводных камней", – заметила актриса. Мишулина подчеркнула, что в труппе никогда не было атмосферы злобы.
Также артистка сообщила, что за кулисами театра звезде
сериала "Сваты" пророчили судьбу следующего худрука. Актеры шептались: мол,
если Александр Ширвиндт уйдет на пенсию, его место займет Федор
Добронравов.
Мишулина тоже служила в Театре сатиры. Из
труппы ее вынудили уйти после скандальной истории, связанной с актером Тимуром
Еремеевым. Тот утверждал, что является сводным братом Карины Мишулиной и
сыном советской легенды Спартака Мишулина. Родство со знаменитым семейством
Еремеев доказывал в рамках популярного ток-шоу.
20 Июн 2020 в 6:16 PDT
На Театр сатиры обиды не
держит. Она отметила, что ее ценности не совпали с ценностями коллектива.
Здесь нет плохих и хороших – просто каждый отстаивал свою правду. После увольнения звезда
поняла, что быть свободным артистом удобнее.