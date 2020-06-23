23 июня в Москве вступает в силу третий этап снятия противовирусных ограничений. В городе заработают спортзалы, кафе и детсады. Неделей ранее в столице открылись летние веранды заведений общепита, начала работать торговля. Мэр Сергей Собянин назвал результаты прошедшей недели очень позитивными.

23 июня в Москве вступает в силу третий этап снятия противовирусных ограничений. В городе заработают спортзалы и бассейны, рестораны и кафе, библиотеки и детские сады. Неделей ранее в столице открылись летние веранды заведений общепита, начала работать торговля. Мэр города Сергей Собянин назвал результаты прошедшей недели "очень позитивными"."Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июля среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10 процентов, – сообщается на официальном сайте градоначальника. – В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев".Также, по словам мэра, до 501 случая в день снизилось число госпитализаций с коронавирусом. Число госпитализированных уменьшилось с 8,5 тысячи до 7 тысяч человек."Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений", – заявил Собянин.В конце прошлой недели в столице отменили обязательную предварительную запись в центры госуслуг "Мои документы". С 22 июня продолжили открываться МФЦ: теперь вместо 88 работают 105. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.Кроме того москвичи, наконец, смогут пользоваться городской инфраструктурой: детскими площадками, уличными тренажерами, скамейками в парках. Также можно будет купить билеты и прокатиться на трамвайчике по Москве-реке: все причалы уже подготовлены к открытию пассажирской навигации."Учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств, – отметил Собянин. – Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна".По мнению мэра, можно без преувеличения сказать, что Москва вернулась к нормальному ритму жизни. И все же некоторые ограничения пока остаются в силе: запрещены массовые мероприятия, "стоит на паузе" сфера развлечений и отдыха, продолжает действовать масочный режим."Главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в "довирусные" времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? – продолжил Собянин. – Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией".Мэр подчеркнул, что оставшиеся ограничения будут сниматься поэтапно.