Книга мемуаров бывшего советника по национальной безопасности США поступит в продажу уже завтра. Остановить её публикацию Белый дом так и не смог. Что же так огорчило Трампа?

Книга мемуаров бывшего советника по национальной безопасности США поступит в продажу уже завтра. Остановить её публикацию Белый дом так и не смог. Что же так огорчило Трампа?Времени до выхода мемуаров Джона Болтона остается всё меньше, поэтому Дональд Трамп активен, как никогда. Старается смягчить удар привычными средствами — гневными твитами."Я дал шанс Джону Болтону, который не мог получить одобрение сената, потому что его считали чокнутым и не любили. Мне всегда нравится слушать разные точки зрения. Он оказался некомпетентным лгуном", — заявил президент США.Впрочем, сам Болтон в долгу не остался. В интервью телеканалу "Эй-би-си" заявил, что Трамп абсолютно не годится на должность президента и лучше бы он управлял страной один срок: "Я надеюсь, Трамп будет занимать свой пост один срок и не отправит нашу страну на дно, откуда мы уже не сможем вернуться".Атакам Трампа Болтон не удивлен. Говорит, что это излюбленная манера президента: лучшая защита – нападение. В самой книге мемуаров, вернее, в тех фрагментах, которые попали в интернет — очень много про стиль общения Трампа с коллегами.Например, есть предположение, что самого Болтона взяли на работу из-за его усов."Трамп говорил, что это не было решающим фактором, правда, отметил, что у его отца тоже были усы. Я не хочу верить в то, что мой внешний вид повлиял на Трампа. Но если это так, боже, спаси эту страну!"А нынешний госсекретарь Майк Помпео якобы пытается подать в отставку с декабря 2018 года. И даже показывал Болтону записку, в которой написал, что Трамп — полная дрянь. Особенно запомнились Помпео встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые были полны хаоса и не имели вообще никакого смысла. При этом Трамп никак не мог запомнить, почему Корея разделилась на две страны, и все время про это спрашивал.А еще Болтону не нравится то, что Трамп не хочет, чтобы Штаты оставались на Ближнем Востоке. Например, союзников-курдов американский лидер считает плохими солдатами, которые не бегут с поля боя, только если американцы бомбят всё вокруг.Трамп, по словам Болтона, сразу после выборов находился под присмотром опытных людей, но со временем разогнал всех, кто с ним спорил, и окружил себя только лизоблюдами, причем абсолютно некомпетентными – без всякого управленческого опыта. Зато всегда готовыми услужливо кивнуть в ответ.Сам Трамп назвал книгу сборником лжи и выдуманных историй, а Болтона — обиженным скучным дураком, который хотел только одного — втянуть США в войну. Причем до увольнения говорил о президенте Штатов только хорошее.Не пустить книгу Болтона в магазины, ссылаясь на разглашение государственных тайн, не получилось. Теперь бывшего советника хотят лишить денег от продаж, как это проделали со Сноуденом, а все средства от нее забрать в бюджет.