Ключ для расшифровки голосов избирателей на общероссийском электронном голосовании по поправкам в российскую Конституцию сформирован в Общественном штабе по контролю и наблюдению за процессов волеизъявления. Этот ключ позволяет соблюсти полную анонимность.

Ключ для расшифровки голосов избирателей на общероссийском электронном голосовании по поправкам в российскую Конституцию сформирован в Общественном штабе по контролю и наблюдению за процессов волеизъявления. Этот ключ позволяет соблюсти полную анонимность. При голосовании формируется электронная зашифрованная транзакция, для того, чтобы расшифровать распределение голосов нужен второй шифровальный ключ.Этот ключ 22 июня был сформирован и поделен между пятью хранителями. Части ключа будут храниться у этих людей до окончания голосования – до 20 часов 1 июля, пояснил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Части электронного ключа для расшифровки итогов голосования поделили и записали на пять флешек, отмечает "Интерфакс".Он снова будет загружен в ГАС "Выборы", когда начнется подсчет голосов. Но разделить ключи мало. Созданы специальные номерные сейф-пакеты, которые защищают флешки от несанкционированного открытия, добавляет сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" и стен штаба Григорий Мельконьянц. Не нарушив целостности пакета невозможно воспользоваться ключом. Пять сейф-пакетов будут храниться в банке. Это дает дополнительную гарантию того, что никто не сможет собрать ключ раньше времени. Ячейки забронированы на имя Мельконьянца, ка представителя гражданского общества.Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня в Москве и в Нижегородской области. За электронное голосование отвечает в двух регионах созданная находящаяся в Москве специальная территориальная избирательная комиссия. А 1 июля все российские избиратели смогут высказать свое отношение к поправкам в Основной закон России на избирательных участках. До 23 июня можно подать заявление для переноса голосования из одного региона в другой. Это важно для тех, кто в день голосования будет находиться в командировке или в отпуске в другом регионе.