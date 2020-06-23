Вторая группа из 20 добровольцев приступила к испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19. Вакцина создавалась при участии Минобороны России, поэтому добровольцы - это солдаты-контрактники и гражданские, в том числе девушки, пояснила завотделением терапии Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

Вторая группа из 20 добровольцев приступила к испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19. Вакцина создавалась при участии Минобороны России, поэтому добровольцы — это солдаты-контрактники и гражданские, в том числе девушки, пояснила завотделением терапии Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина. Ранее отмечалось, что женщины переносят коронавирусную инфекцию легче, чем мужчины.Первая группа добровольцев из 18 человек приступила к испытаниям 18 июня в госпитале имени Бурденко. Для них испытания завершатся к концу июля. Вакцинация второй группы добровольцев прошли по плану, сообщил телеканал "Россия 24". Перед вакцинацией две недели добровольцы находились в изоляции, проходили обстледования и скрининговые исследования."Добровольцев регулярно осматривают, измеряют температуру, давление, пульс. У участников исследования жалоб и серьезных осложнений нет", — пояснила Светлана Волчизина.У первой группы вакцинированных в первые часы были минимальные поствакцинальные реакции — незначительное повышение температуры, головная боль. За сутки они были самостоятельно купированы.В Центре имени Н.Ф. Гамалеи разработали две формы вакцины против коронавируса. Итоги их испытания будут подведены к августу. После испытаний будет решаться вопрос о возможности их применения.Второй группе добровольцев Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова вакцинация проведена в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии."Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Все требования к проведению подобного рода исследований у нас соблюдены, — отметила главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. — Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончании исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ".Добровольцы на время испытаний вакцины размещены в одно- и двухместных палатах Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. При необходимости испытателям оказывается психологическая поддержка.Чтобы добровольцы не залеживались, для них организован курс занятий лечебной гимнастикой. Это позволит избежать гиподинамии и набора лишнего веса. Именно движение является методом профилактики гипертонической болезни, которая может усилиться из-за малоподвижного образа жизни. Также снижение физической активности приводит к атрофии ряда мышц и обострению заболеваний суставов.Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему мужчины иначе, нежели женщины, переносят COVID-19. Медики из Йельского университета установили, что мужская и женская иммунные системы по-разному реагируют на вирус.Ученые также отмечают, что мужчины тяжелее женщин переносят заболевание.