В канун профессионального праздника глава государства Владимир Путин отметил заслуги врачей. Лучшие получили премии Призвание, в числе них и тюменские медики.

В канун профессионального праздника глава государства Владимир Путин отметил заслуги врачей. Лучшие получили премии "Призвание", в числе них и тюменские медики.Так, награды получили Елена Данелия и Татьяна Легалова, сотрудники Перинатального центра, главный анестезиолог-реаниматолог региона Наталья Шень, главный врач областной инфекционной больницы Ольга Сиюткина, врач окружной клинической больницы №1 Алексей Барадулин и руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. Как уточняет ГТРК "Регион-Тюмень", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", поздравления от президента медики принимали в режиме онлайн.Стоит отметить, что группа врачей акушеров-гинекологов и неонатологов под руководством доктора Данелия получила премию за проведение уникальной операции, спасшей жизнь беременной женщины и новорожденного. Они провели серию уникальных операций на кухонном столе деревенского дома.Накануне свои поздравления медработникам передал глава региона Александр Моор. Он особо отметил заслуги всех, кто день и ночь трудился на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.Ранее сообщалось, что президент поблагодарил медиков за чудеса профессионализма. Российским врачам, демонстрируя настоящие чудеса профессионализма, удалось свести к минимуму потери от коронавируса COVID-19. Об этом заявил в ходе встречи с медицинскими работниками президент России Владимир Путин. Встреча проходила в режиме видеоконференции в преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника.