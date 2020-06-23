Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в центре скандала во время избирательной кампании. Некоторые сторонники оппозиции настолько обозлились, что перешли к оскорблениям – Батька долго терпеть не стал.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в центре скандала во время избирательной кампании. Некоторые сторонники оппозиции настолько обозлились, что перешли к оскорблениям – Батька долго терпеть не стал.Грозное заявление белорусский лидер сделал во время визита в Брест – его записали на видео и опубликовали в Сети. Глава государства выступил перед толпой митингующих. Судя по его словам, некоторые из оппозиционеров написали на одежде "Саша 3%", намекая на .Лукашенко усомнился в том, что действующий президент может быть столь непопулярен в народе. "Да вот в этой альтернативной кампании я и то больше трех наберу", – смело заявил он.Президент добавил, что не потерпит оскорблений. Новое прозвище "усатый таракан", которое недавно ему дали, он считает неприемлемым. Лукашенко сказал, что никого не обзывает и ждет такого же отношения к себе."Не надо нас дергать", – обратился к толпе разгневанный политик.Отметим, что президент Белоруссии часто позволяет себе высказывания, которые некоторые могут расценить как оскорбления. Например, претендента на пост главы государства Валерия Цепкало он однажды назвал хряком.намечены на 9 августа 2020 года. Нынешнюю кампанию уже признали самой грязной в истории страны: некоторые политические противники Лукашенко были задержаны, другим поступают угрозы.Во многих городах проходят митинги против действующей власти. Участников протестных акций задерживают, на суде выписывают им огромные штрафы.