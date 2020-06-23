Если документы будут одобрены, торги глобальными депозитарными расписками Mail.ru Group начнутся в течении пары недель

Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group будут торговаться на Московской бирже. В сообщении компании говорится, что заявка подана для включения ценных бумаг в котировальный список первого уровня. Если документы будут одобрены, торги начнутся в течении пары недель. Допэмиссию проводить не будут.Впервые о намерении Mail.ru Group осуществить вторичный листинг стало известно 26 февраля из финансовой отчетности компании. Тогда компании сообщила, что по итогам 2019 г. совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% год к году и составила более 87 млрд руб. Совокупная чистая прибыль компании выросла на 3,8% до 15,65 млрд руб., а совокупный сегментный показатель EBITDA — на 9,6% до 29,75 млрд руб.В марте совет директоров компании одобрил проведение листинга на Мосбирже.Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев ранее говорил, что компания ориентируется на публичные рынки в желании быть доступной для всех инвесторов.Глава Mail.ru Group отметил, что торги на Мосбирже помогут диверсифицировать базу наших акционеров, так как многие пользователи в России не имеют доступа к площадке основного листинга.С 2010 г. расписки на акции компании торгуются на Лондонской бирже. По данным на октябрь 2019 г., в свободном обращении находится около 50%. Крупнейшие акционеры группы по голосам – МФТ (совместное предприятие "МегаФона", USM Holdings Алишера Усманова и "Газпромбанка", 58,3% голосов) и южноафриканский Naspers (12,3% голосов).В Mail.ru Group надеются, что вторичный листинг на Московской бирже может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы. В компании ожидают, что база инвесторов компании расширится, а она будет включена в новые фондовые индексы.