Хапвбек футбольной сборной Германии и дортмундской Боруссии Марио Гетце может нынешним летом сменить клубную прописку. 1 июля футболист станет свободным агентом, а желто-черные пока не предложили ему новый контракт. Немца готов взять мадридский Атлетико, но предлагает впятеро меньшую зарплату.

Хапвбек футбольной сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Марио Гетце может нынешним летом сменить клубную прописку. 1 июля футболист станет свободным агентом, а "желто-черные" пока не предложили ему новый контракт. Немца готов взять мадридский "Атлетико", но предлагает впятеро меньшую зарплату.Гетце получает в Дортмунде 10 млн евро за сезон, напоминает издание Bild, "матрасники" готовы положить игроку 2 млн евро. Но, скорее всего, даже если "Боруссия" будет рассматривать продление отношений с ним, вряд ли Марио получит столь же весомый заработок: и в Германии, и в Испании у футбольных клубов сложная финансовая ситуация из-за пандемии коронавируса.В то же время инсайдеры сообщают возможную причину охлаждения отношений Гетце и "Боруссии": 6 июня у него преждевременно родился его сын, и футболист решил, что сейчас важнее быть рядом с семьей.Поскольку Марио много раз посещал больницу, он не выполнил требования медицинского регламента клуба и лиги. Именно поэтому, например, хавбек не вошел в заявку "Боруссии" на заключительный матч бундеслиги против "Хоффенхайма". Ему разрешено тренироваться индивидуально, а контактировать с партнерами запрещено.