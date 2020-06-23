Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах трагического инцидента в Ивановской области, где погиб 14-летний подросток, ехавший на мотоцикле. Его ровесник выжил и был госпитализирован, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Авария с летальным исходом, унесшая жизнь несовершеннолетнего, произошла в понедельник, 22 июня, в Тейковском районе Ивановской области.Известно, что водитель автомобиля Renault Duster сбил двух подростков, перемещавшихся на мотоцикле, после чего машина оказалась в кювете.Как сообщают местные СМИ, 14-летний пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. Его ровесник остался жив и был госпитализирован в тяжелом состоянии.Все обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.