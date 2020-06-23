Средний размер пенсии может вырасти в следующем году на 6,3 процента до 17 432 рублей, в 2022-м — на 5,9 процента до 18 357 рублей, в 2023-м — 5,6 процента до 19 283 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Средний размер пенсии может вырасти в следующем году на 6,3 процента до 17 432 рублей, в 2022-м — на 5,9 процента до 18 357 рублей, в 2023-м — 5,6 процента до 19 283 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), подгототвленного министерством труда и социальной защиты.Документ разработан с учетом параметров прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие три года.Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.Размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в ближайшие годы не планируют корректировать. Среднегодовые размеры социальной пенсии в ближайшие три года составят 9 977 рублей, 10 307 рублей и 10 693 рубля соответственно, цитирует документ РИА Новости.Размер накопительной пенсии увеличат с 1 августа на 9,13%, сообщил ранее ПФР. Увеличение стало возможным, поскольку инвестирование пенсионных накоплений в 2019 году принесло доход, размер которого превысил уровень инфляции в три раза. Средний размер накопительной пенсии составляет 956 руб. в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1705 руб. Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет или в более раннем возрасте при досрочном выходе на пенсию.